LeBron James pense que jouer à des jeux sans fans serait «dynamique bizarre»

Depuis que la NBA a suspendu ses opérations pour lutter contre le coronavirus, elle essaie de comprendre comment elle pourra reprendre ses activités lorsque cela sera sûr.

LeBron James et les Lakers de Los Angeles jouaient leur meilleur basketball de la saison NBA 2019-2020 au moment de la suspension et pourraient maintenant se retrouver à jouer à des jeux sans fans dans un centre d’entraînement, ce qui pourrait sûrement nuire à leur élan.

Bien sûr, jouer à des jeux sans fans a été l’une des options à l’avant-garde de l’esprit collectif de la NBA car ce serait le moyen le plus sûr de reprendre le jeu. James s’est déjà prononcé contre cela une fois, mais a rapidement fait marche arrière quand il a réalisé que cela pourrait être la seule option.

James a de nouveau parlé de la dynamique de jouer un match de la NBA sans la présence de fans, même si cela signifie enfin pouvoir à nouveau jouer au basket-ball, selon Dave McMenamin d’ESPN:

«Donc, pour revenir sur le sol, je l’adorerais. Je ne vais pas m’asseoir ici et ne rien dire. Par exemple, si vous sortez et que vous vous remettez sur le plancher 5 contre 5… mais comme, nous pouvons le faire dans des mêlées. Allons simplement à la pratique de l’autre, éteindre une caméra, juste faire du scrimmage et la diffuser en direct. … Je ne sais tout simplement pas comment imaginer un événement sportif sans fans. C’est juste, c’est une dynamique bizarre. “

Ce serait certainement une chose intéressante à regarder, et c’est peut-être ce qui finira par se produire. Même si les matchs de la NBA sont jugés suffisamment sûrs pour reprendre en mai ou juin, il peut ne pas être sûr que des rassemblements de cette taille se rencontrent.

La NBA a déjà envisagé de jouer à des jeux dans les installations d’entraînement afin de ne pas jouer avec les horaires préexistants des arènes dans lesquelles ils jouent. Cela peut donc être une réalité que James, les Lakers et toute la NBA doivent s’habituer à.

J’espère que cela leur donnera un peu de réconfort de savoir que des millions de fans regarderont à la maison, car l’excitation de revoir le sport à la télévision attirera d’innombrables personnes pour regarder les matchs.