LeBron James pense que le corps arrondissait la «troisième base» avant la fermeture

Mis à part une apparition sur Instagram en direct la semaine dernière, LeBron James n’a pas beaucoup entendu parler de la façon dont il tient le coup pendant le hiatus actuel de la NBA, qui n’a pas de fin immédiate en vue. Il est facile d’oublier que quelques jours seulement avant la fermeture de la NBA, LeBron et les Lakers venaient de clore leur meilleur week-end de la saison, y compris une victoire à domicile contre les Milwaukee Bucks, leaders de la ligue, et leur première victoire de la saison contre LA Clippers. Il semblait qu’ils étaient en forme et qu’ils avaient une chance légitime d’attraper les Bucks pour le meilleur record de la ligue. Tout cela a été suspendu, ce qui a créé de la confusion pour le corps de LeBron.

Bien que James ait été solide pendant une grande partie de la saison, il entraîne son corps à commencer à culminer près des séries éliminatoires et nous n’étions qu’à environ un mois de la post-saison. Cela a conduit le corps de LeBron à ne pas savoir comment réagir, ce qu’il a dit à Allie Clifton, Richard Jefferson et Channing Frye du podcast Road Trippin du UNBINTERRUPTED de LeBron.

LeBron a souvent repoussé l’idée qu’il devrait se reposer plus souvent, notant que son corps se sent mieux quand il joue. Ce qu’il ressent pendant cette interruption semble soutenir cette théorie, bien que beaucoup aient toujours eu leurs propres idées sur la façon dont LeBron devrait se maximiser. Cependant, il est clair que LeBron et le reste de la NBA n’ont pas une idée très claire sur la façon de procéder pendant une période où ils se préparent habituellement pour les éliminatoires.

En outre, cela conduira à des questions plus importantes sur le moment où la NBA pourra revenir, sur le temps dont les joueurs auront besoin pour se remettre en forme après avoir été coincé en quarantaine.

