LeBron James pense que seul Jason Kidd voit le jeu comme lui

C’est une histoire qui a été heureusement mise à l’arrière-plan de la saison des Los Angeles Lakers, plutôt que sur le devant de la scène, selon laquelle LeBron James entretient une relation très forte avec l’entraîneur adjoint des Lakers et le NBA Hall of Famer Jason Kidd. Une grande raison à cela est le travail exceptionnel accompli jusqu’à présent cette année par l’entraîneur-chef Frank Vogel, qui, selon plusieurs rapports, n’était ni le premier ni le deuxième choix de L.A.

Le succès de Vogel au cours de la première moitié de la saison a fait l’objet d’une nouvelle fonctionnalité de Kevin Arnovitz d’ESPN, où Arnovitz n’a pas creusé davantage sur le respect déjà bien documenté entre James et Kidd. James pense que lui et Kidd partagent un lien unique.

L’un de ces assistants principaux serait le meneur du Temple de la renommée Jason Kidd, que deux sources ont indépendamment déclaré que James considère comme la seule personne vivante qui voit le jeu de basket-ball avec son niveau de clarté.

Beaucoup faisaient le lien avec la relation de LeBron avec Ty Lue sous l’entraîneur-chef David Blatt dans le deuxième passage de LeBron à Cleveland comme une raison pour laquelle Vogel devrait s’inquiéter de son travail. Cependant, l’état d’esprit et la capacité de Vogel à privilégier la défense et à se connecter avec ses stars ont mis en veilleuse cette histoire de télé-réalité juteuse.

Avec plus de la moitié de la saison pour Los Angeles, ils ont résisté à la tendance de la franchise ces derniers temps, où des histoires salaces et des spéculations ont éclipsé une équipe de basket-ball. Ils sont incroyablement compétents, amusants à regarder et tout le monde semble aimer travailler ensemble. Quelle différence une année fait.

