LeBron James peut dépasser Kobe Bryant sur la liste de pointage de tous les temps ce soir

Le fils de Joe «Jellybean» Bryant a d’abord fait irruption sur la scène nationale de basket-ball en tant que prodige vedette du Lower Merion High School, juste à l’extérieur de Philadelphie. Ce soir, LeBron James peut dépasser la marque de notation de tous les temps de la NBA établie par Kobe Bryant avec 18 points dans sa ville natale. LeBron entre en jeu ce soir avec une moyenne de 25,2 par match et a marqué au moins 13 à chaque match cette saison.

Kobe occupe actuellement la troisième place de la liste des meilleurs scores de la NBA avec 33 643 points. Lorsque James rencontrera Ben Simmons et les 76ers ce soir sur ESPN, il montera au sol avec 17 points de retard à 33 626. Seuls Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar ont marqué plus dans leur carrière NBA que Bryant et James.

Tout au long de leur carrière professionnelle, Bryant et James ont formé un lien qui a été développé par leur collaboration avec l’équipe des États-Unis en 2008. Entrant tous deux dans la ligue après le lycée, LeBron a parfois demandé les conseils et les conseils de Kobe sur la façon de gérer les attentes. un jeune joueur de la ligue. James a parlé au Los Angeles Times de ce qu’il ressentirait s’il dépassait Bryant sur la liste de tous les temps ce soir.

“Les choses se sont produites de façon organique parce que je vais simplement pour mes affaires”, a déclaré James. “Je ne pense pas que cela entre en disant:” OK, c’est ce que je dois faire. C’est le nombre de points dont j’ai besoin, c’est le nombre d’assistances dont j’ai besoin. »Quand ça arrive, ça arrive. Si cela arrive.

Et donc, je ne sais pas comment je vais me sentir quand ça arrivera. Mais c’est une chose assez cool, vous êtes juste lié à l’un des plus grands de tous les temps. “

Les Sixers seront privés de Joel Embiid lorsqu’ils rencontreront LeBron, Anthony Davis et les Lakers ce soir à Philly. À 29-17, ils occupent actuellement la tête de série no 6 dans l’Est, ce qui est loin des attentes de pré-saison. Quoi qu’il en soit, les Lakers auront besoin d’un solide effort collectif sur Simmons s’ils espèrent s’échapper avec leur 37e victoire de la saison.

