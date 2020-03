LeBron James plaisante à propos de se diriger vers Wakanda en pleine crise

La NBA permettra aux joueurs de quitter leurs marchés d’équipe à partir de lundi, et elle a suscité des réactions différentes de la part des joueurs. D’une part, la superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, a choisi de réagir aux nouvelles sur un ton plus léger.

Sur Twitter, les Lakers ont plaisanté en disant qu’il amènerait sa famille dans le pays fictif de Wakanda pour se protéger de la pandémie de coronavirus.

Je me dirige vers Wakanda! # JamesGang👑 et mes amis et ma famille dans les placards. À tous de l’autre côté! ✌🏾

– LeBron James (@KingJames) 16 mars 2020

Pour être juste, Wakanda a probablement déjà un remède à la maladie, grâce à la nation la plus avancée technologiquement au monde – du moins dans l’univers cinématographique Marvel!

Sur une note plus sérieuse, Shams Charania de The Athletic a révélé ce que les joueurs doivent faire avant de pouvoir quitter leur ville au milieu de la suspension de la NBA. Avant tout, l’équipe doit d’abord être consultée. De plus, les joueurs devraient indiquer où ils se trouvent, rester à la maison et pratiquer la distanciation sociale.

La NBA a suspendu la saison 2019-2020 lors de la découverte de son premier cas de coronavirus. Le centre de jazz d’Utah a été testé positif pour COVID-19, et le nombre a depuis augmenté, car Donovan Mitchell et Christian Wood ont également été infectés par la maladie. Le plan initial de la ligue est de réévaluer la suspension après 30 jours, mais il semble de plus en plus probable que le hiatus se prolongera pendant au moins trois mois compte tenu des développements récents.

LeBron James et les Lakers, avant la suspension, menaient le classement de la Conférence Ouest avec un dossier de 49-14. Ils ont également été parmi les favoris pour gagner toute cette campagne, grâce à leur équipe chargée et à leur banc profond.

Toute la saison est en danger et l’annulation de toute la campagne est très possible. Si la ligue est en mesure de reprendre, cependant, voici pour espérer que le LeBron n’aura pas le pouvoir de la Black Panther en lui.