LeBron James pose un dunk incroyable mais les Rockets assomment les Lakers à la maison

LeBron James a posé l’un des dunks les plus incroyables que nous ayons jamais vus de lui tout au long de sa carrière. Mais malheureusement pour lui et les Lakers de Los Angeles, l’image emblématique de l’incroyable dunk de LeBron ce soir ne restera pas dans les mémoires pour une victoire.

Russell Westbrook a récolté 41 points, huit rebonds et cinq passes décisives tandis que les Houston Rockets comptaient cinq autres joueurs à deux chiffres alors qu’ils étourdissaient les Lakers, 121-111, lors de leur premier match depuis l’échange de Clint Capela et la mise à tapis sur les petits. balle avec leur échange plus tôt cette semaine pour Robert Covington.

Le meilleur moment du match a été ce dunk de LeBron, qui a récolté 18 points, 15 passes décisives et neuf rebonds dans l’effort perdu.

Bien qu’ils n’aient pas joué de centre pendant tout le match, les Rockets n’ont été dépassés que par un, 38-37. En plus de cela, les Rockets ont devancé les Lakers de la ligne des 3 points de 30 points.

Dans un match où leurs adversaires ont complètement oublié la place centrale, Dwight Howard n’a joué que quatre minutes tandis que JaVale McGee n’en a joué que 16.

Le style peu orthodoxe des Rockets, avec le plancher grand ouvert, a créé beaucoup de problèmes pour les Lakers ce soir. Il sera intéressant de voir quels ajustements ils feront la prochaine fois qu’ils reviendront à Houston, le 12 mars, au Staples Center.

