LeBron James profite d'être à la maison pour voir son fils Bronny jouer

LeBron James et les Lakers de Los Angeles ont subi un coup de pied à l'aine et une perte dans leur match de Noël contre les Clippers de Los Angeles, mais il semble que LeBron se remette bien avec une journée de traitement et la possibilité de voir son fils Bronny jouer avec ses Sierra Canyon Blazers.

LeBron était présent pour voir Bronny et le fils de Dwyane Wade, Zaire Wade, jouer pour les Trail Blazers contre Ribet Academy. Wade souffrait d'une blessure plus tôt dans l'année, mais semble être de retour, se connectant sur quelques paniers pour Bronny.

Bronny n'a récolté que quatre points dans la nuit, mais la connexion avec Wade a conduit à certains d'entre eux. Bronny continue de jouer son rôle dans une équipe empilée du Sierra Canyon qui est maintenant à 12-0 alors qu'ils continuent de jouer en tournoi dans la «Classique à Damien».

LeBron ne sera probablement pas présent pour le prochain match de Bronny dans le tournoi, car les Lakers se rendront probablement à Portland vendredi soir avant leur match samedi contre les Trail Blazers de Damian Lillard.

