LeBron James promet à Blue Ivy Carter un ballon de basket autographié

Après que LeBron James ait livré une autre performance de niveau MVP dimanche pour clore un week-end incroyable pour lui et les Lakers de Los Angeles, battant les Bucks vendredi et les Clippers hier, James a pris le temps d’une autre passe après le match capturé par des caméras à proximité. .

Anthony Davis a mené les Lakers avec 30 points et huit rebonds tandis que James a réussi un jeu complet magistral de 28 points, neuf passes et sept rebonds dans la victoire. Et même si beaucoup le croyaient déjà, ce week-end n’a laissé aucun doute sur le fait que les Lakers ont le meilleur duo de la ligue à James et Davis. Après la performance, LeBron est allé le couper avec son vieux copain Jay-Z, qui regardait le match avec sa fille, Blue Ivy. Blue Ivy voulait un ballon de basket signé de James et voulait que son père demande à LeBron, mais LeBron s’est assuré qu’elle devait le demander elle-même. James lui a alors promis qu’elle obtiendrait un ballon de basket signé après l’école lundi.

Il y a environ un an, le déménagement de LeBron à Los Angeles n’était pas très bon. Un an plus tard, nous voyons pourquoi LeBron a fait le bon choix, en effet.

.