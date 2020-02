LeBron James prononce un discours et porte un bracelet sur l’avant-bras pour honorer Kobe

Le processus émotionnel de retour au terrain de basket des Lakers de Los Angeles s’est poursuivi vendredi soir alors que l’équipe revenait à un étage de la NBA sous les lumières pour la première fois depuis la mort tragique de Kobe Bryant, sa fille Gigi et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dimanche. Dans le cadre de la guérison, LeBron James a décidé de donner un discours d’avant-match aux fans des Lakers du monde entier après avoir perdu le joueur qu’ils avaient aimé plus que quiconque dans l’histoire de leur franchise.

LeBron a été ému lors de divers hommages musicaux à Kobe, y compris une interprétation de «Amazing Grace» d’Usher.

LeBron a ensuite prononcé un discours émouvant au Staples Center, où il a jeté ses notes pré-écrites.

LeBron a promis de continuer l’héritage de Kobe et plusieurs de ses coéquipiers des Lakers ont été émus pendant les cérémonies d’avant-match. Les choses en NBA et avec les Lakers ne seront plus jamais les mêmes. Mais LeBron s’est engagé à diriger les Lakers et la ligue dans tout ce qui va suivre, ce que Kobe apprécierait certainement.

