LeBron James publiera un livre pour enfants “I Promise”, en août

Même si les Lakers de Los Angeles sont encore à quelques jours de reprendre leur saison régulière, le monde de LeBron James est constamment en mouvement. Mardi, la nouvelle a annoncé que James, en plus de ses exploits de basket-ball et de divertissement, ajouterait l’auteur de livres pour enfants à son curriculum vitae après avoir signé un accord de deux livres avec l’éditeur HarperCollins, dont le premier jeu sortira en août de cette année.

“I Promise” de LeBron James, avec des illustrations de l’artiste Nina Mata, sera le premier livre pour enfants de LeBron. Le livre, selon un communiqué de presse, s’inspire des valeurs défendues par LeBron à l’école publique I Promise à Akron, Ohio.

«Les livres ont la capacité d’enseigner, d’inspirer et de rassembler les gens. C’est pourquoi ces livres, et l’opportunité de réunir les enfants et les parents, signifient tellement pour moi », a déclaré LeBron James. “Plus important encore, nous voulions nous assurer que ces histoires sont celles dans lesquelles chaque enfant peut se voir. Je PROMISE est puissant de cette manière et j’ai hâte que les gens le lisent.”

Le livre est déjà disponible en pré-commande. L’école et le programme «I Promise» ont connu deux semaines très chargées, la Kent State University garantissant les frais de scolarité à la première promotion du réseau «I Promise».

.