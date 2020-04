LeBron James réagit à ESPN qui monte «The Last Dance» au 19 avril

Comme le reste du monde du sport, LeBron James attendait avec impatience la première de juin de “The Last Dance”.

La série documentaire en 10 parties suivant Michael Jordan et les Chicago Bulls des années 90 devait être diffusée en même temps que la finale de la NBA 2020, mais a été déplacée au milieu de la pandémie de coronavirus.

La NBA étant actuellement sur une pause indéfinie par mesure de sécurité, les fans du monde entier espéraient avoir un aperçu plus tôt du documentaire très attendu pour se départir du manque de sport. Même James a pris sur lui de demander à ESPN de déplacer la date du premier ministre pour aider les fans.

Maintenant, James et tous les fans ont obtenu ce qu’ils voulaient car “The Last Dance” débutera officiellement les deux premiers épisodes le 19 avril, selon ESPN:

Le 19 avril… IL COMMENCE 🍿 # TheLastDance | @StateFarm pic.twitter.com/BTxWjWyqdY

– ESPN (@espn) 31 mars 2020

James était tout aussi excité que le reste des fans, via Twitter:

Le 19 avril ne peut pas arriver assez vite. JE NE PEUX PAS ATTENDRE!! 🗣Yessir! 🍿 #LastDance

– LeBron James (@KingJames) 31 mars 2020

Il semble que James sera collé à sa télévision tous les dimanches soir, tout comme le reste des fans, car il s’agit probablement du documentaire sportif le plus attendu depuis longtemps.

Le 19 avril à 18h00 et 19h00 PT, les deux premiers épisodes seront diffusés consécutivement. Et le 26 avril, les deux prochains épisodes seront diffusés à 18h00 et 19h00. PT après une rediffusion des deux premiers épisodes à 4h00 et 5h00.

Le 3 mai, les épisodes cinq et six seront diffusés en même temps, les trois et quatre étant rejoués au préalable. Le même horaire sera répété avec les épisodes sept et huit le 10 mai. Et enfin le 17 mai, les deux derniers épisodes seront diffusés.

Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, l’audience sera à travers le toit d’une manière que peu de documentaires obtiennent.

Il est évident que James regardera avec les fans à chaque étape.