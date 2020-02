LeBron James réagit à la signature potentielle de Darren Collison

Bien que les Lakers de Los Angeles soient toujours assis au sommet de la Conférence de l’Ouest, ils doivent faire face à certaines préoccupations légitimes après avoir abandonné un match contre les Rockets de Houston.

Au cours de la date limite de négociation de la NBA 2019-2020, les Rockets ont traité Clint Capela dans un vaste échange à quatre équipes qui leur a finalement valu Robert Covington, signe qu’ils se sont pleinement engagés dans leur alignement de petites balles avec James Harden et Russell Westbrook.

La force principale de Los Angeles au cours de la saison 2019-2020 de la NBA a été sa taille et sa longueur en première zone, mais elle a été annulée contre Houston alors qu’ils profitaient de leur espacement parfait et frappaient 19 de leurs 42 tentatives de trois points.

Les Lakers ont subi plusieurs étirements de tir difficiles tout au long de la nuit alors que les Rockets ont fait du bon travail en envoyant de l’aide dans le poste et en forçant Los Angeles à les battre de l’extérieur, ce qu’ils n’ont pas pu faire.

Darren Collison, qui a été fortement lié aux Lakers ces dernières semaines, était présent pour le match et lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait le signer, LeBron James était bref avec sa réponse.

“Je ne sais pas. Je n’aime pas parler de basket-ball fantastique, je n’ai jamais été du genre à parler de basket-ball fantastique. Nous verrons ce qui se passe, mais je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet », a déclaré James.

Il est clair depuis un certain temps maintenant que les Lakers ont désespérément besoin d’un autre manipulateur de balles et d’un tireur sur la liste pour alléger le fardeau de James, car les gardes de sauvegarde comme Alex Caruso et Rajon Rondo ont largement du mal à espacer le sol.

Rondo, en particulier, a vu son jeu chuter considérablement car il a eu du mal à jouer contre les défenses qui s’affaissent et l’obligent à tirer de l’extérieur. Il a également joué mal sur la défensive, souvent chassé sur des commutateurs qui finissent par entraîner une panne et un tir ouvert pour l’équipe adverse.

Bien que Collison n’ait pas joué cette saison après s’être retiré brusquement après la saison 2018-2019, il résoudrait toujours théoriquement beaucoup de leurs problèmes car il est un distributeur capable et un tireur à trois points renversé lorsqu’il a un look épuré. Sa présence renforcerait une rotation de garde précaire et donnerait plus de souplesse à l’entraîneur-chef Frank Vogel.

Après avoir choisi de rester à la date limite, ajouter Collison et peut-être un autre joueur sur le marché du rachat sont les meilleures mesures que les Lakers peuvent prendre.