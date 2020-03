LeBron James réagit au retour de Stephen Curry contre les Raptors

La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a accueilli le tireur d’élite des Golden State Warriors Stephen Curry à son retour contre les Raptors de Toronto jeudi.

Via Twitter, James était ravi de voir Curry de retour après avoir raté 58 matchs en raison d’une main cassée.

Heureux de voir @ StephenCurry30 de nouveau là-bas! Rien de tel que d’être dans votre sanctuaire! Le jeu vous a manqué. 🙏🏾👑

– LeBron James (@KingJames) 6 mars 2020

James et Curry se sont affrontés dans quatre finales NBA. Curry et les Warriors ont décroché trois titres, dont un consécutif. James, pour sa part, a battu l’équipe Warriors de 73 victoires en portant les Cavaliers de Cleveland à un retour 3-1 pour remporter le premier championnat de l’histoire de la franchise et son troisième au classement général.

Pendant ce temps, James et Curry étaient considérés comme l’une des figures les plus populaires de tous les sports. Curry est rapidement devenu l’une des élites du jeu lorsqu’il a remporté son premier titre en 2015. En plus de trois titres, Curry a également des MVP dont le premier joueur de l’histoire de la NBA à être élu MVP par un vote unanime. Grâce à sa capacité de tir à 3 points, Curry a été reconnu pour avoir changé la façon dont le jeu est joué.

James, quant à lui, reste au sommet de son art depuis son entrée dans la ligue en 2003 comme l’un des espoirs les plus en vogue de l’histoire du basket-ball. Son curriculum vitae, qui comprend quatre MVP, trois titres, 16 apparitions consécutives dans les étoiles, entre autres innombrables étapes, prouve à quel point il est légendaire. Leur montée historique de 3-1 contre les Warriors en 2016 pourrait être la cerise sur le gâteau de son illustre carrière.

Au milieu de leur rivalité, les deux ont maintenu une excellente relation derrière les rideaux. Il y a d’innombrables clips en ligne des deux tamponnant et partageant des plaisanteries après un match dur. Cela ne fait que montrer à quel point ils se respectent les uns les autres.