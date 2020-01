LeBron James réfléchit au dépassement de Kobe Bryant sur la liste de pointage de la NBA

Lorsque LeBron James a choisi de signer avec les Lakers de Los Angeles en 2018, agence libre de la NBA, il a immédiatement été entré dans l’histoire de la franchise qui comprend plusieurs Hall of Famers actuels et futurs.

Cependant, James a été étroitement lié à Kobe Bryant ces dernières semaines alors que le premier s’approchait lentement en passant le dernier sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA.

James a finalement accompli l’exploit dans la ville natale de Bryant, marquant une autre occasion capitale dans la carrière déjà illustre de 35 ans.

Après avoir raconté ses premières interactions avec Bryant au lycée, James a expliqué comment les choses se sont étrangement passées, via Spectrum SportsNet:

«C’est tout simplement trop. C’est trop. L’histoire est trop. Cela n’a aucun sens. Et juste pour faire une longue histoire, maintenant je suis ici dans un uniforme des Lakers… à Philadelphie d’où il vient. La première fois que je l’ai rencontré, il m’a donné ses chaussures le week-end des étoiles. C’est surréaliste. Cela n’a pas de sens, mais l’univers met juste des choses dans votre vie et je suppose que lorsque vous vivez de la bonne façon … quand vous donnez tout à tout ce que vous faites, les choses se produisent de façon organique et ce n’est pas censé faire sens, mais ça arrive juste. ”

Le quadruple MVP a également évoqué sa joie d’être lié à Bryant et le respect qu’il a pour lui:

Et je suis juste heureux d’avoir une conversation avec Kobe Bean Bryant, l’un des meilleurs joueurs de basket-ball de tous les temps à avoir joué, l’un des plus grands Lakers de tous les temps. L’homme a deux chandails suspendus au Staples Center. C’est juste fou. “

James a prouvé que bien qu’il soit un meneur de jeu naturel, il est plus que capable de marquer le basket-ball et de dépasser un joueur comme Bryant en dit long sur la façon dont il a dominé une force offensive tout au long de sa carrière.

Même en 17e année, James affiche actuellement une moyenne solide de 25,3 points par match et n’a montré aucun signe de déclin malgré son âge et le nombre de minutes de carrière qu’il a jouées. Son pull raffiné lui a permis d’économiser de l’usure sur son corps, mais il est encore presque imparable lorsqu’il conduit à la jante avec une tête pleine de vapeur.

À ce stade, il est juste de se demander jusqu’où James peut aller plus loin dans la liste de pointage compte tenu de son niveau de jeu actuel. S’il décide de prolonger sa carrière de joueur au-delà de son contrat actuel, il pourrait très bien se retrouver en tête de liste.