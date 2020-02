LeBron James réfléchit sur Kobe Bryant au week-end All-Star Game NBA 2020

Cela fait trois semaines que Kobe Bryant a perdu la vie le 26 janvier avec sa fille Gianna Bryant et sept autres.

Parmi les millions de personnes qui ont lutté avec la nouvelle, LeBron James a eu du mal car les deux avaient construit un lien fraternel au fil des ans et cela ne s’était intensifié qu’avec le déménagement de James à Los Angeles.

Suite à la tragique nouvelle, James n’était naturellement pas intéressé à parler aux médias ou à publier une déclaration. Cependant, lorsque James l’a fait quelques jours plus tard, il a promis de continuer l’héritage de Bryant dans le violet et l’or, prenant l’équipe des Lakers et le mettant sur le dos lors de sa 17e saison.

Maintenant, lors de la 16e apparition consécutive des étoiles de James, James a été interrogé sur Bryant lors de sa disponibilité dans les médias. Et tandis que James a encore du mal à parler de lui pendant une longue période, il sait que Bryant veille sur lui et sur toute l’équipe.

«Nous savons qu’il veille sur nous. C’est notre responsabilité de ne représenter que le violet et l’or non seulement pour lui mais pour tous les grands, tous ceux qui ont déjà participé au Lake Show “, a déclaré James.

«Je ne veux vraiment pas m’asseoir ici et en parler trop. C’est un sujet très, très sensible, mais il est avec nous tous les jours. “

Il est évident que toute l’organisation pleure toujours la perte de Bryant malgré la normalité des derniers matchs des Lakers avant le week-end des étoiles NBA 2020. Et James est au premier plan de cela, étant le leader vocal et émotionnel des vestiaires de l’équipe.

All-Star Weekend est probablement un autre rappel dur pour James et les Lakers avec le nombre d’hommages et de changements pour honorer Bryant. James, Anthony Davis et l’ensemble du personnel d’entraîneurs des Lakers seront sur le banc pour représenter l’équipe LeBron où le jeu est rempli de références à Bryant. Cela inclut le plus récent changement que le prix MVP All-Star Game porte le nom de Bryant.

James a montré au cours des trois dernières semaines qu’il est la personne idéale pour diriger les Lakers pendant cette période et s’il dit que Bryant veille sur eux, il n’y a aucune raison de ne pas le croire.