LeBron James réfléchit sur le même Kobe Bryant Dunk

Deux semaines se sont écoulées depuis le 26 janvier et il est juste de dire que le monde du basket-ball n’a toujours pas surmonté le choc de la mort tragique de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère.

Alors que les Lakers et les 30 équipes ont repris leur liste régulière de matchs au cours de la saison NBA 2019-2020, les joueurs ressentent toujours la perte de Bryant mais ont commencé la voie de la guérison et de l’acceptation.

LeBron James s’est fait plaisir auprès des fidèles des Los Angeles Lakers après avoir parlé de Bryant et promis de faire avancer l’équipe, des mots puissants de la ligue.

James a également payé une ode à Bryant contre les Houston Rockets alors qu’il reproduisait l’un des dunks de la légende lors d’une tentative de pause rapide qui a immédiatement été partagée via les réseaux sociaux.

James a réfléchi sur la pièce, via Spectrum SportsNet:

“Je ne sais pas. Je n’ai pas vraiment prédéterminé ça non plus avant de sauter. J’ai juste sauté, puis j’ai compris. C’est presque … c’est fou comme c’était … Même dunk exact sur le même cerceau exact que Kobe a dit il y a 19 ans ou quelque chose comme ça. C’était fou. “

James a également discuté de la photo qui accompagnait le dunk:

“Je ne partage pas la même chose … mais quand j’ai vu cette photo pour la première fois, je me disais:” Saint [expletive]. “Et puis, quand j’ai découvert comment cela avait été pris … comme Andy avait littéralement un bouton sur sa télécommande pour l’obtenir et j’en ai vu une vidéo quand j’étais en l’air, on pouvait voir le flash en arrière-plan. J’étais comme, “Il est le vrai MVP, c’est sûr.” C’était comme un fou. Ma mère était extatique à ce sujet, quelques amis m’ont frappé à ce sujet. Pour attraper ça juste là, ce moment… c’est comme si je marchais dans les airs. C’était plutôt cool. Il sera probablement suspendu quelque part dans ma maison. “

Il ne manque pas de photos et de vidéos des moments forts de James, mais celui-ci peut sans doute être considéré comme son plus emblématique car il le capture parfaitement en plein air sur le point de jeter un dunk impressionnant. La photo a rapidement circulé en ligne et beaucoup de gens ont bu à quel point James avait rendu ce moment spécial.

Avec James revêtant le violet et l’or, les Lakers semblent être entre de bonnes mains alors qu’ils poursuivent leur quête des finales NBA 2020. J’espère que James et le reste de l’alignement pourront atteindre leur rythme et revenir à jouer leur niveau d’élite de basket-ball au cours de la saison.