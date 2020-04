LeBron James réfléchit sur les Cavaliers remportant la finale NBA 2016 contre les guerriers

LeBron James a eu l’une des plus grandes carrières de tous les temps et a un argument en tant que meilleur joueur de l’histoire de la NBA.

De toutes ses réalisations, cependant, son plus grand succès est peut-être venu en finale de la NBA 2016 quand il a mené les Cleveland Cavaliers devant les Golden State Warriors.

L’histoire est maintenant bien connue alors que James et les Cavaliers sont revenus d’un déficit de 3-1 pour vaincre les Warriors en sept matchs. Ces Warriors étaient de gros favoris et avaient établi un nouveau record de victoires dans une saison, mais James a perdu un triple double dans le match 7, y compris sans doute le plus gros bloc de l’histoire du basket-ball. Le championnat était le premier dans l’histoire des Cavaliers et en a fait à jamais une légende au sein de l’organisation.

La saison NBA 2019-2020 étant reportée, l’un des matchs manqués était le retour de James à Cleveland. James a récemment pensé à remporter ce championnat et a admis qu’il était triste de ne pas avoir l’opportunité de jouer devant ses fans de la ville natale cette saison, selon Dave McMenamin d’ESPN:

“C’est toujours spécial d’y retourner et de regarder là-haut et de regarder cette bannière”, a déclaré James, se référant à la bannière du championnat 2016 James, un natif d’Akron, Ohio, qui a joué 11 de ses 17 saisons à Cleveland, a aidé à gagner. «Pensez à tous les bons souvenirs que nous avons eu. Et puis de pouvoir jouer devant mes amis et ma famille à nouveau. Cela aurait été tellement cool. … Je suis un peu déçu à ce sujet. “

Ce n’était pas l’un des jeux encerclés par les calendriers de nombreux fans des Lakers, mais chaque fois que James revient à Cleveland, c’est une grosse affaire à ses yeux. L’atmosphère n’est certainement pas aussi hostile qu’elle l’était quand il est parti pour le Miami Heat depuis qu’il a apporté aux Cavaliers le championnat qu’ils souhaitaient tant. James reste un héros dans sa ville natale, mais la plupart des joueurs aiment jouer devant leurs amis les plus proches et il rate cette opportunité cette saison.

La saison dernière, James a fait un show à Cleveland, perdant 32 points, 14 rebonds et sept passes décisives dans une victoire de 109-105 et avec le niveau auquel il jouait lorsque la saison a été suspendue, une performance similaire était certainement en jeu.

James a été ouvert à l’idée de ne pas jouer à des jeux sans fans et de manquer ses matchs dans sa ville natale est resté avec lui cette saison.