LeBron James réfléchit sur l’héritage de Kobe Bryant

LeBron James a été un pilier pour les Lakers de Los Angeles et leurs fans alors que tout le monde essaie de faire face et de guérir de la perte de Kobe Bryant.

James venait de dépasser Bryant pour la troisième place sur la liste des meilleurs scores de la NBA dans la ville natale de ce dernier la veille de l’accident et a pu partager une dernière conversation avec lui avant sa mort tragique.

Contre les Portland Trail Blazers, James a prononcé un puissant discours d’avant-match en l’honneur de Bryant et en fournissant des mots d’encouragement et de soutien à tous ceux qui ont pleuré avec lui.

Après une victoire impressionnante contre les Kings de Sacramento, James a réfléchi à l’héritage de Bryant, via Spectrum SportsNet:

«J’essaie juste de jouer le jeu de la bonne façon, quoi qu’il arrive. J’adore le fait que… ce qu’il a signifié pour cette organisation, ce qu’il a signifié pour le basket-ball va être reconnu dans beaucoup d’arènes où nous jouons. Ce qu’il a pu faire ici à Sacramento en tant qu’adversaire. Certains de ses plus grands matchs qu’il a eu contre cette franchise, alors ils ont reconnu le grand Kobe Bryant ce soir et nous essayons simplement de sortir et de faire ce qu’il voudrait que nous fassions et c’est de gagner un match de basket. “

Des chants de «Kobe!» Ont éclaté dans le Golden 1 Center pendant le match et ont semblé revigorer James et le reste de l’équipe. Il y a eu un événement au quatrième trimestre où la foule chantait et James a enterré trois du haut de la clé, pour le plus grand plaisir du banc et des fans présents.

Bien qu’il y ait déjà une semaine depuis le décès de Bryant, les équipes et les joueurs adverses ont continué à montrer leur soutien et leur respect pour l’icône des Lakers sans aucun signe de ralentissement de sitôt. La ligue a également fait sa part en honorant Bryant car ils ont apporté plusieurs modifications au match des étoiles NBA 2020.

La victoire contre les Kings était sans doute l’une des victoires les plus importantes de l’équipe de la saison NBA 2019-2020, car elle a montré qu’ils étaient plus que capables de rebondir au milieu de toutes les émotions et de jouer à leur plein potentiel aux deux extrémités du sol. Le décès de Bryant pèsera sur l’équipe pour le reste de la saison, mais ils ont la force mentale pour traverser cela et gagner des matchs.