Sans LeBron James, les Lakers de Los Angeles ont perdu un pire match de troisième saison consécutif dimanche soir contre les Denver Nuggets, 128-104. Même le retour de Kyle Kuzma et un match solide d'Anthony Davis n'ont pas suffi à L.A.pour remporter une victoire à domicile pour briser la pire série de défaites de la saison.

Davis avait 32 points et 11 rebonds pour mener les Lakers, mais à part Kentavious Caldwell-Pope et Avery Bradley, personne d'autre sur le Laker n'a frappé deux 3 points ou plus. Kuzma avait une solide performance à son premier match de retour d'une blessure à la cheville avec 16 points, quatre rebonds et deux blocs. Mais la défense des Lakers était inexistante dimanche.

Davis a tenu sa fin de l'affaire offensivement en tant que meilleur buteur des Lakers avec 19 points en première mi-temps. Les Lakers ont dû ajuster leur chaîne d'approvisionnement offensive sans James dans l'alignement et ils ont lutté avec force sans lui. Ils n'ont pas réussi à décrocher 35% de la ligne des 3 points et ils n'ont eu que 18 passes décisives, contre 31 pour Denver.

Sans LeBron, Kuzma avait neuf points en première mi-temps mais les Lakers se sont tout de même retrouvés en retrait 55-53 à la mi-temps. Les Lakers ont dépassé Denver 30-23 en première mi-temps, mais ils n'ont pas pu conserver une avance pendant une grande partie de la nuit et Denver a réussi à clore le match à 45-44 à la fin de la partie.

En outre, marcher sur l'eau sans LeBron James semble aussi facile que de faire de la plongée en eau profonde avec Aqua Sox. Espérons que pour les Lakers, leur excursion sans James au milieu de la saison ne durera pas longtemps.

Davis se sent également défoncé en plus de James. La meilleure chose à entendre pour les Lakers et James est qu'ils ont deux jours complets avant d'accueillir Kawhi Leonard, Paul George et les Los Angeles Clippers le jour de Noël.

