LeBron James remporte le duel des temps avant Zion Williamson

Victoire de Los Angeles Lakers avant Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Smoothie King Center par 122-114 dans un match marqué par l’affrontement entre LeBron James et Zion Williamson. Au cours des dernières heures, plusieurs articles ont été publiés dans lesquels il a été suggéré qu’il n’y avait aucun lien entre eux. En fait, le projet actuel n ° 1 l’a confirmé avant le duel: “Nous n’avons aucune relation”.

Dans ce contexte, les deux ont sauté sur le terrain très motivés et ont signé deux matchs. LeBron James, le seul homme qui semble pouvoir voler le MVP de la saison à Giannis Antetokounmpo, a signé un formidable grand match: 34 points (14 sur 21 en tirs sur le terrain et 3 sur 5 en triplets), 13 passes et 12 rebonds. Avec lui en piste, +22 pour les Lakers

LeBron était bien accompagné par Kyle Kuzma, qui a commencé avec la perte d’Anthony Davis. Celui aux cheveux jaunes a terminé avec 20 points (8 sur 18 en champ). De plus, Kentavious Caldwell-Pope a contribué 13 unités et Avery Bradley, Danny Green et Markieff Morris ont terminé avec 10 points par tête.

LeBron James … du quartier français!

(-: @SpectrumSN, ESPN) pic.twitter.com/nSd5TElcla

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 2 mars 2020

Les Pélicans ont perdu, mais Zion Williamson a montré qu’ils avaient une étoile pendant un certain temps. Énorme partie du repêchage numéro 1, qui s’est terminée avec 35 points (12 sur 16 sur le terrain et 11 sur 13 du staff) et 7 rebonds. Lonzo Ball a joué à un niveau élevé et a contribué 19 unités et 9 passes décisives. Les Pélicans ont plus de mal à entrer dans les séries éliminatoires.

C’est 3️⃣0️⃣ pour @Zionwilliamson et il obtient le and-1! pic.twitter.com/8FoB8pHJtb

– Pélicans de la Nouvelle-Orléans (@PelicansNBA) 2 mars 2020

