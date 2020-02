LeBron James rend hommage à Kobe et Gianna le jour du mémorial émotionnel 2-24

Après que LeBron James ait parlé lors du premier match des Lakers de Los Angeles après la mort de Kobe Bryant, il aurait été injuste de s’attendre à ce qu’il se tienne à nouveau au Staples Center alors que des gens du monde entier du basket-ball, du divertissement et de Los Angeles sont venus payer. hommage à une icône tombée et sa fille, Gianna Bryant, une icône à ses débuts. Parmi les hommages émotionnels rendus au mémorial de lundi, on peut citer l’épouse de Kobe Vannessa, la star de la WNBA Diana Taurasi, la star féminine de l’Oregon Sabrina Ionescu, l’entraîneur-chef des femmes UCONN Geno Auriemma, Michael Jordan et Shaquille O’Neal.

Bien que LeBron n’apparaisse pas dans la foule, plusieurs autres dignitaires de la NBA, dont Anthony Davis, James Harden, Russell Westbrook et le commissaire Adam Silver étaient là pour honorer la vie de Kobe Bryant. Taurasi a même apporté un peu d’humour classique Kobe contre LeBron à la table en suggérant que Gianna Bryant avait un meilleur cavalier fadeaway que le King.

Dans l’ensemble, la célébration de la vie était belle et sera probablement savourée pendant longtemps.

