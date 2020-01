LeBron James rend hommage à la «reine» Sabrina Ionescu de l’Oregon

Le jeu reconnaît le jeu et lorsqu’il s’agit de triples doubles, LeBron James est l’un des experts de l’histoire du basket-ball. Mais de tous les grands, James est peut-être le plus grand fan de basket-ball de tous. Il n’est donc pas surprenant qu’il prenne note d’un autre joueur qui aspire à la grandeur dans tous les aspects du jeu.

Lors des festivités du football de dimanche soir, LeBron a rendu hommage à Sabrina Ionescu de l’Oregon dimanche après-midi. Ionescu a ajouté à son record de la NCAA, marquant son 22e triple-double en carrière dans une victoire en Arizona. Dans son interview d’après-match, elle ne croyait même pas qu’elle avait suffisamment de passes décisives et l’étonnement a attiré l’attention du roi, qui a crié la garde stellaire.

Les Ducks sont allés 1-1 pendant le week-end et tomberont probablement de la deuxième place dans le sondage AP féminin, mais Ionescu et les Ducks seront entendus de beaucoup plus avant la fin de la saison. Mais même si les Ducks en ont abandonné un cette semaine, ils peuvent toujours compter sur le soutien de LeBron.

