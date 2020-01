LeBron James rend hommage à la retraite du chandail collégial de Klay Thompson

Au cours des cinq dernières saisons, les Golden State Warriors ont été impliqués dans presque tous les grands matchs de basket-ball produits par la NBA. Pendant ce temps, Golden State a ramené un trio de championnats dans la région de la baie, et tous les trois sont venus contre un joueur – LeBron James.

James et les Warriors ont construit une rivalité constante depuis la montée de l’ère Stephen Curry. James et les Cavaliers de Cleveland ont volé un championnat de l’équipe Warriors 2015-16 qui s’est soldé par une saison régulière historique de 73-9.

Bien que pour de nombreux fans de Warriors, James soit considéré comme un rival, le Los Angeles Lakers All-Star a rendu hommage à Klay Thompson lors d’un moment spécial samedi.

Thompson est retourné à Pullman, Washington, où son alma mater, Washington State University, a retiré son maillot de collège n ° 1. Stephen Curry, Zaza Pachulia et plus du contingent Golden State étaient présents pour la cérémonie de Thompson.

James est allé sur Instagram pour partager un message de félicitations à Thompson après avoir tiré son maillot n ° 1 dans les chevrons du Beasley Coliseum de l’État de Washington.

James et les Lakers atteignent le sommet de la Conférence de l’Ouest, tandis que les Warriors habitent près du fond. Les blessures de Curry et Thompson ont gâché l’occasion pour Golden State et James de se rencontrer potentiellement en séries éliminatoires.

Cependant, une fois Curry, Thompson revient dans la gamme Warriors aux côtés de D’Angelo Russell et Draymond Green, la rivalité entre James et Golden State une fois de plus.

