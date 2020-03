LeBron James répond au dunk de Zion Williamson avec un triple épique

Après que le super recrue des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, a intimidé son chemin vers le ring pour un chelem monstre, LeBron James des Los Angeles Lakers a répondu avec un pointeur à 3 points de 40 pieds.

Williamson vient de se muscler contre Kyle Kuzma à la dernière minute du deuxième quart-temps. Une fois devant la jante, le joueur de 19 ans a terminé avec une force brute. Alors que la foule était toujours dans une frénésie pour le chelem de Williamson, James passa nonchalamment au milieu du court et lança un 3 points pour redonner l’élan aux Lakers.

Sion frappe, mais le roi a eu une réponse 🍿 pic.twitter.com/YdbfalftWV

Lors de leur première réunion la semaine dernière, James a fait l’éloge de Williamson, qualifiant la recrue de «spéciale».

“Mais dans le match d’aujourd’hui, où c’est une course sur piste, c’est rapide, à un rythme élevé, cela correspond parfaitement à son jeu et la façon dont ils jouent s’adapte parfaitement à son jeu dans les huit premières secondes, ils essaient de marquer et de marquer et But. Mais le gamin est spécial, et il en a un bon en lui », a déclaré LeBron à propos de l’étoile montante des Pélicans.

En effet, Williamson prouve pourquoi il y avait tant de battage médiatique autour de lui avant le repêchage de la NBA 2019. Il mérite d’être dans la NBA et il a les outils pour être un grand joueur. Cependant, la star des Lakers ne passe pas encore le trône – LeBron James est toujours là et bien dans son apogée.

