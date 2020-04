LeBron James repousse le rapport des dirigeants, des agents souhaitant annuler la saison NBA 2019-2020

Avec l’interruption de la saison 2019-2020 de la NBA qui approche les deux mois, la réalité est que le coronavirus (COVID-19) dictera ce qui se passera à l’avenir.

Alors que le commissaire Adam Silver et la compagnie naviguent dans des eaux inexplorées, il existe de nombreux plans d’urgence dans l’espoir de reprendre la saison bientôt.

Dans l’état actuel des choses, le meilleur chemin semble être de jouer dans un endroit centralisé comme Disney World avec des tests rapides disponibles pour toutes les personnes impliquées.

Cependant, certains dirigeants et agents auraient poussé la ligue à annuler la saison en cours, selon Jabari Young de CNBC:

Les dirigeants de l’équipe commencent à ressentir la pression, frustrés par le manque d’informations de la ligue et poussant à une annulation pure et simple de la saison afin que tout le monde puisse se concentrer sur la reprise du jeu en toute sécurité la saison prochaine. Les dirigeants des équipes de la NBA et les agents des joueurs ont discuté avec CNBC ces dernières semaines des défis de la reprise du jeu. Ils ont déclaré que les propriétaires d’équipes sont préoccupés par les problèmes de responsabilité et sont en conflit quant à l’abandon de la saison en cours. Les individus ont parlé sous couvert d’anonymat car ils ne sont pas autorisés à discuter des questions de la ligue en public.

LeBron James a rapidement repoussé ce rapport, via Twitter:

Vu des rapports sur les cadres et les agents voulant annuler la saison ??? Ce n’est absolument pas vrai. Personne que je connais ait dit quelque chose comme ça. Dès qu’il sera en sécurité, nous aimerions terminer notre saison. Je suis prêt et notre équipe est prête. Personne ne devrait rien annuler. 👑 – LeBron James (@KingJames) 30 avril 2020

Bien que la santé et la sécurité soient les seules priorités, le hiatus n’était pas idéal pour James et les Lakers. Après des victoires consécutives contre les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers, les Lakers semblaient être les favoris pour tout gagner.

Bien qu’il n’y ait pas de calendrier sur le moment où Silver prendra une décision, l’espoir est que les Lakers ont la possibilité de remporter leur 17e championnat. Étant donné que les joueurs auront besoin d’un camp d’entraînement, le meilleur scénario semble être un redémarrage en juillet.

Et si la saison reprend, James et les Lakers seront prêts.