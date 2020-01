“LeBron James reste le meilleur joueur polyvalent de la NBA”

Les Lakers de Los Angeles emploient le meilleur joueur polyvalent de la NBA, selon le gardien de la star des Miami Heat, Jimmy Butler. Butler n’est pas connu pour avoir fait l’éloge de ses adversaires, mais il l’a fait dans une colonne qu’il a écrite lundi pour le Player’s Tribune, décrivant les cinq joueurs les plus difficiles à garder en NBA.

Bien que beaucoup donneraient le titre de meilleur joueur en ce moment à Giannis Antetokounmpo ou Kawhi Leonard, Butler pense que James n’a toujours pas été éliminé de cet endroit en raison de sa capacité à exceller à chaque position sur le terrain de basket d’une manière que ses pairs , sauf pour Kevin Durant quand il est en bonne santé, ne peut pas.

Il est toujours le meilleur joueur polyvalent de la ligue. Il fait littéralement tout bien. Il peut tirer. Passer. Attaquez le bord. Défendre. Vous avez besoin d’un seau? LeBron vous a. Vous avez besoin d’un rebond, d’un vol ou d’un blocage? Il vous a. Tout ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Bron vous a.

Les Lakers récoltent actuellement les fruits de l’excellence globale de LeBron, détenant un record de 32-7 qui reste le meilleur de la Conférence Ouest. James et les Lakers seront de retour sur le terrain plus tard dans la soirée contre Kevin Love, Tristan Thompson et son ancienne équipe de Cleveland Cavaliers.

.