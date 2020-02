LeBron James révèle que les Lakers ne parlent pas d’être la première semence de la Conférence Ouest

Dans ce qui a été une fin de match excitante, les Lakers de Los Angeles ont battu les Denver Nuggets, 120-116.

Le match avait toute l’énergie et l’intensité d’un match éliminatoire de la NBA car les Lakers et les Nuggets sont actuellement les têtes de série n ° 1 et n ° 2 de la Conférence Ouest, ajoutant ainsi encore plus d’intrigue car une victoire pour l’une ou l’autre équipe pourrait s’avérer avoir implications massives.

Heureusement, c’est Los Angeles qui est arrivée en tête alors que LeBron James et Anthony Davis ont combiné pour 65 points et ont réussi à mettre Denver à l’écart grâce à quelques paniers d’embrayage.

Après le match, James a souligné que lui et le reste de l’équipe n’évoquaient pas la possibilité de s’emparer de la tête de série n ° 1, via Spectrum SportsNet:

“Nous n’en parlons pas. Nous ne le faisons vraiment pas. Nous jouons simplement le jeu de la bonne façon, nous n’en parlons pas. Nous voyons le classement, nous savons ce que c’est, mais nous n’en parlons pas. Nous sortons et disons: “Hé, nous sommes la tête de série numéro un, jouons.” Non, nous allons jouer notre jeu et si ça arrive, ça arrive. “

Les Lakers ont siégé au sommet de la Conférence de l’Ouest pendant la majeure partie de la saison 2019-2020 de la NBA, une agréable surprise compte tenu de tous les entraîneurs et du roulement des effectifs de l’intersaison NBA 2019. La plupart des équipes éprouvent des difficultés à s’adapter à toutes les pièces en mouvement, mais Los Angeles a fait un travail incroyable pour mettre tout le monde sur la même longueur d’onde et l’adhésion de tous les membres de l’organisation a clairement porté ses fruits.

Les équipes dirigées par James se sont historiquement bien comportées en séries éliminatoires indépendamment de leur classement, donc ce n’est pas un choc d’entendre qu’il n’est pas trop soucieux de terminer premier cette fois-ci. Bien que la Conférence de l’Ouest présente une concurrence beaucoup plus forte, les Lakers disposent de suffisamment de talent et de profondeur pour affronter confortablement ceux qu’ils voient en avril et en mai.

Cependant, il y a encore des améliorations claires à faire car le marché du rachat comprend plusieurs joueurs qui peuvent entrer et jouer un rôle pour une liste déjà solide de Los Angeles. L’équipe pourrait certainement utiliser un autre meneur de jeu ou un ailier défensif, il vaudra donc la peine de surveiller qui le front-office peut apporter dans les deux prochaines semaines.

Pourtant, un record de 41-12 à la pause des All-Star de la NBA 2020 est tout simplement impressionnant et quelque chose que James et le violet et l’or devraient être fiers.