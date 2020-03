LeBron James révèle ses difficultés à être mis en quarantaine

La lutte est réelle pour la superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, alors qu’il procède à une mise en quarantaine à la suite de la pandémie de coronavirus.

LeBron est allé sur Instagram mercredi pour donner un aperçu de la vie dans la maison James, montrant brièvement sa femme Savannah en utilisant une paire de ciseaux pour se couper les cheveux tout en plaisantant qu’il ressemble à “Tom Hanks off Cast Away” en raison de l’incapacité de avoir une coupe de cheveux.

LeBron après avoir été mis en quarantaine pendant 14 jours à la maison sans barbier. Sa femme, Savannah, est dans la maison en train de se couper les cheveux avec des ciseaux. 🤣

“Les luttes sont réelles dans la maison James.” – LBJ pic.twitter.com/gKhGXI09fh

Allez, LeBron. De toute façon, vous avez la pire racine des cheveux de la ligue.

James a toujours été parmi les personnalités les plus dynamiques sur les médias sociaux, et il continue de fournir un contenu de qualité même s’il a été relégué au rôle de citoyen ordinaire.

Avant la suspension du jeu, l’attaquant des Lakers était initialement opposé à l’idée de jouer sans fans dans l’arène. Cependant, il a rapidement changé son air, affirmant que la santé et la sécurité des fans et du public étaient primordiales.

Alors que la NBA attend de nouvelles recommandations des responsables de la santé, il est toujours possible que le reste de la saison régulière soit annulé.

Ce serait une déception pour les fans et les joueurs de la NBA, en particulier LeBron James, dont les Lakers étaient au sommet de la Conférence de l’Ouest et qui commençait à jouer son meilleur basket de la saison.

