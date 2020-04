Lebron James revient sur la saison avec les Lakers

Quand le roi parle, le peuple écoute. Cela peut être parfaitement appliqué au monde du basket-ball où toute déclaration de Lebron James il acquiert une résonance remarquable. Le joueur des Los Angeles Lakers est très prolifique dans ses déclarations lors de cette pause compétitive pour le coronavirus et met en lumière les sentiments qu’il a éprouvés au cours de la dernière saison disputée. Inutile de dire qu’il a hâte d’entendre un Lebron plein de confiance et de motivation pour mettre la cerise sur un projet qu’il considère comme un grand succès. La NBA fait face à des moments difficiles, mais voir comment ses stars maintiennent la tension compétitive est rose.

“Il serait difficile d’accepter une finale de la saison sans la terminer. Je ne sais pas si nous pouvons terminer ce que nous avons fait jusqu’à la suspension, j’espère que cela sera possible”, a déclaré James, en retirant son gène compétitif. “Je suis satisfait de ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Un nouvel entraîneur, le début d’un projet ambitieux, beaucoup de nouvelles pièces … Honnêtement, je ne pensais pas que nous serions en mesure d’atteindre ce niveau si rapidement, mais j’avais très tort. L’équipe a incroyablement bien réagi malgré toutes les situations auxquelles nous avons dû faire face, comme la mort de Kobe Bryant“a rappelé celui de l’Ohio.

Interrogé sur la possibilité de jouer à huis clos en fin de saison, Lebron est énergique. “Si nous arrivons à ce point, nous devons savoir que nos fans nous soutiendront et nous prendront à la volée avec cet esprit particulier des Lakers. Nous canaliserions toute l’énergie reçue par les médias sociaux sur la piste dans le but de leur donner de la joie. Leur fidélité est inestimable et Je souhaite que nous puissions les honorer d’un titre. J’adorerais rejouer s’ils nous donnent des garanties de sécurité sanitaire et rendent nos fans fiers de nous “, a déclaré un Lebron James qui veut laisser un héritage Los Angeles Lakers.

.