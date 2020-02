LeBron James revient sur le match contre Mater Dei avant le match contre le Sierra Canyon

Il y a plus de 17 ans, LeBron James et son St. Vincent-St. L’équipe de Mary, qui a remporté un championnat d’État de l’Ohio et un championnat national de lycée, a fait une déclaration lors d’un match télévisé à l’échelle nationale contre la puissance californienne Mater Dei au pavillon Pauley sur le campus de l’UCLA. Et alors que le parcours de basket-ball de son fils aîné, Bronny James, se poursuit, qui comprenait déjà un match en Ohio contre St. Vincent-St. Mary’s inclura un autre type de cercle complet alors que l’équipe de Bronny dans le Sierra Canyon affrontera Mater Dei samedi pour le championnat CIF Open Division au CSU Long Beach.

Lors du tournage des Lakers de mardi, James a été interrogé sur ses propres souvenirs de jouer contre Mater Dei et il a de nouveau montré son incroyable mémoire en décrivant une rivalité qui remontait à l’époque où LeBron était en 8e année.

«Je veux dire, nous avons évidemment joué contre eux à Pauley contre Mater Dei. C’était une situation différente pour nous parce que nous avions l’impression que c’était la même équipe qui nous battait année après année après année en basketball AAU. En 8e année, nous avons perdu contre beaucoup de ces gars-là dans le championnat national à Orlando au Wide World of Sports. C’était le championnat national de l’AUA et nous avons perdu par 1. Puis au moment où nous les avons rejoués l’année dernière, nous avions beaucoup d’animosité frustrée, d’énergie envers eux et nous voulions les battre. Nous avions l’impression que si nous les battions, nous avions une chance de remporter un championnat national et d’être n ° 1 au pays. C’était l’un de ces jeux qui a montré notre équipe, mais c’est tout. L’équipe de mon fils, ils ont une excellente occasion de jouer contre une très bonne équipe vendredi. “

Bien que James ait fait plusieurs apparitions au match de Bronny cette saison, il ne sera pas en mesure de disputer son premier match de championnat d’État car les Lakers ont un match à Memphis ce samedi. Le Sierra Canyon tentera de remporter son troisième titre consécutif en division ouverte CIF samedi.

