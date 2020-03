LeBron James révise sa position sur le fait de jouer dans des arènes vides au milieu de COVID-19

Après que les Lakers de Los Angeles aient rassemblé leurs deux premières victoires de déclaration le week-end dernier contre les Milwaukee Bucks, LeBron James a posé une question qui était assez dans l’esprit des journalistes et des fans, mais une question que LeBron n’a pas vraiment jugée réaliste. Mardi, il a changé son air quand il s’agit de jouer potentiellement à des jeux dans des arènes vides en raison des inquiétudes concernant la propagation du coronavirus connu sous le nom de COVID-19.

Avec la NBA et les trois autres ligues sportives nord-américaines qui sont actuellement en saison restreignant l’accès aux médias, tout en se préparant à des matchs sans fans, James se rend compte maintenant que jouer dans une arène vide est une réelle possibilité. Bien que ce soit décevant, James dit que la ligue et les joueurs doivent écouter ceux qui suivent et tentent de contenir la propagation de COVID-19.

Des ligues du monde entier ont déjà pris des mesures, comme en Italie, pour jouer à des matchs dans des stades vides. En Amérique du Nord, la peur du coronavirus a déjà eu un effet sur le basket-ball universitaire majeur. Mardi, l’Ivy League a annoncé qu’elle n’aurait pas son tournoi annuel de conférence de basketball masculin.

.