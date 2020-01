LeBron James s’apprête à dépasser Kobe alors que les Lakers visitent les 76ers de Philadelphie

LeBron James, Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles sont à Philadelphie où ils affronteront Ben Simmons et une équipe de 76ers en désavantage numérique dans un match en prime time qui sera télévisé ce soir sur ABC.

Sans Joel Embiid disponible, la confrontation entre Ben Simmons et LeBron James prendra le devant de la scène. Anthony Davis, qui a joué au cours des derniers matchs, est considéré comme discutable pour le match de ce soir, mais il jouera probablement compte tenu de la tendance à la hausse sur laquelle il a évolué récemment avec sa santé.

Les Sixers, en plus d’Embiid se remettant d’une opération au doigt, ont récemment perdu le gardien de tir Josh Richardson à cause d’une tension aux ischio-jambiers au cours des prochaines semaines. Cela met plus sur Simmons et Tobias Harris, mais Simmons, en particulier, a très bien fait dans le rôle. Au cours des huit derniers matchs, Simmons a une moyenne de 20,8 points, 9,3 rebonds et huit passes décisives par match tout en tirant 63,3% sur le terrain, tandis que les Sixers ont une fiche de 5-3.

Quant à LeBron, il n’a que 18 points après avoir dépassé Kobe Bryant pour le n ° 3 sur la liste des meilleurs scores de la NBA. Et les Lakers cherchent à remporter leur troisième match consécutif pour clôturer leur road trip de cinq matchs aux Grammy Awards 4-1.

