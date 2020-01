LeBron James s’apprête à revenir contre une ancienne équipe

LeBron James sera de retour dans la formation de départ après une absence d’un match lorsque les Lakers de Los Angeles affronteront les modestes Cavaliers de Cleveland à la recherche de leur neuvième victoire consécutive.

Les Lakers ont maintenu leur séquence de victoires malgré plusieurs matchs manqués de joueurs très importants. Les Lakers ont remporté deux bouts de route consécutifs contre deux équipes en séries éliminatoires, les Dallas Mavericks et Oklahoma City Thunder. Ils ont vaincu les Mavericks sans Anthony Davis dans l’alignement et battu le Thunder sans Davis ou James.

Maintenant, pour ce match contre les Cavaliers, James reviendra après avoir raté un match en raison de symptômes pseudo-grippaux. Avery Bradley jouera également avec une maladie similaire. Danny Green sera de retour dans l’alignement après avoir raté le match Thunder avec une hanche douloureuse. Pendant ce temps, Davis et Rajon Rondo ne joueront pas avec diverses blessures mineures.

Du côté des Cavaliers, Larry Nance Jr. et Kevin Porter Jr. seront les seuls joueurs manquants en raison d’une blessure. Bien que n’étant pas une bonne équipe au cours de la saison NBA 2019-2020, les Cavaliers en ont remporté deux d’affilée, dont une grosse victoire contre les Denver Nuggets sur la route.

Cette victoire a vu trois Cavaliers différents – Kevin Love, Cedi Osman et Tristan Thompson – obtenir tous des doubles-doubles. Pendant ce temps, la jeune zone arrière de Collin Sexton et Darius Garland a combiné pour 43 points sur 17 des 34 du terrain.

Les Cavaliers ont été confrontés à beaucoup de drames en équipe cette saison, car leurs vétérans – Thompson et Love – n’ont tout simplement plus intérêt à y être alors que l’équipe tente une reconstruction à grande échelle. Cela a conduit à des altercations sur le terrain et hors du terrain impliquant l’Amour.

Malgré cela, l’équipe a encore remporté deux matchs de suite et, choquant, ne sont que six matchs sur les éliminatoires de la NBA 2020. Bien que ce soit la nature des deux conférences en ce moment, les Cavaliers y sont toujours un miracle.

Comme Davis ne jouera pas, il n’était pas nécessaire de le jouer. Les Lakers ont pu gérer deux équipes éliminatoires de la Conférence de l’Ouest sur la route sans lui. Certes, avec James de retour et l’équipe de retour à la maison, Davis peut devenir complètement en bonne santé.

Après ce match et un autre match à domicile contre l’Orlando Magic, les Lakers entament l’un de leurs six matchs les plus difficiles de la saison.

Ils voudront que Davis soit en aussi bonne santé que possible lorsqu’ils se dirigeront vers les Houston Rockets, les Boston Celtics, les Philadelphia 76ers et les Brooklyn Nets tout en revenant chez eux pour affronter les Los Angeles Clippers.

Los Angeles Lakers (32-7) contre Cleveland Cavaliers (12-27)

19 h 30 PT, 13 janvier 2020

Staples Center, Los Angeles, Californie

TV: Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Kyle Kuzma

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard, Alex Caruso, Quinn Cook, Jared Dudley

Projet de départ des Cavaliers:

PG: Collin Sexton

SG: Darius Garland

SF: Cedi Osman

PF: Kevin Love

C: Tristan Thompson

Réserves clés: Alfonzo McKinnie, Brandon Knight, Ante Zizic, Dante Exum