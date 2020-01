LeBron James se concentre sur la victoire du 17e championnat après la mort de Kobe Bryant

Bien que le match des Lakers de Los Angeles ait été reporté contre les Clippers de Los Angeles, l’équipe a réuni ses joueurs et son personnel d’entraîneurs au UCLA Health Training Center pour la première fois depuis la mort de Kobe Bryant.

Alors que la NBA a honoré Bryant en commettant 24 et / ou huit violations du chronomètre des tirs et que les joueurs ont commencé à changer leur nombre, les Lakers traitent toujours cette tragédie qui a coûté la vie à neuf personnes.

Dirigés par le directeur général Rob Pelinka et l’entraîneur-chef Frank Vogel, les Lakers ont partagé leurs souvenirs préférés et LeBron James a été le premier à parler.

James aurait parlé de leurs combats et de devenir coéquipiers aux Jeux olympiques d’été de 2008 et 2012, selon Bill Oram de The Athletic:

Pendant plus de 10 minutes, les joueurs des Lakers, les membres du personnel et les cadres, y compris la propriétaire Jeanie Buss, se sont assis ravis alors que James partageait les histoires de ses batailles avec Bryant en tant qu’adversaires et de leur temps en tant que coéquipiers dans une paire d’Olympiques. Le groupe était réuni dans une salle d’événements donnant sur le terrain d’entraînement de l’équipe, juste en face du gymnase, où les trophées du championnat des Lakers pouvaient être vus dans la fenêtre du bureau de Buss.

Même s’il sera difficile d’aller de l’avant, James se concentrait sur la victoire de la finale de la NBA 2020, qui serait la première depuis l’équipe 2009-10 de Bryant:

Lorsque James a réorienté son attention vers ce qui attend la franchise en deuil, James a déclaré qu’il pouvait gérer le fardeau de jouer à travers le chagrin dans la poursuite du 17e championnat des Lakers.

“Dieu m’a donné de larges épaules pour une raison”, a déclaré James, selon plusieurs personnes présentes.

Au milieu de la tristesse, il y a un sens de la responsabilité de continuer la «mentalité Mamba». Alors que Bryant l’a démontré sur le terrain de basket-ball pendant 20 saisons, les fans ont appliqué une partie – sinon la totalité – de cela à leur propre vie.

Avec les Lakers qui se préparent pour les Portland Trail Blazers, l’espoir est qu’ils vont l’utiliser pour se réunir et gagner tout pour Bryant. Et en tant que leader actuel de l’équipe, James est déterminé à honorer Bryant de la meilleure façon possible.