LeBron James se prépare à mener la rupture rapide des Lakers contre les Nets

Même s’il était douteux de jouer le jeu plus tôt dans la journée, LeBron James avait l’air très sain et assez bien pour sacrifier son corps au sol pour son équipe car ils sont à une distance frappante des Milwaukee Bucks pour le meilleur record de la NBA et potentiellement avoir homecourt tout au long des séries éliminatoires de la NBA.

James a récolté 13 points, quatre rebonds, trois passes décisives et un vol en première mi-temps alors que les Lakers se sont retrouvés dans un match difficile contre une équipe de Brooklyn Nets scrappy qui tente toujours de faire les séries éliminatoires. Le seul vol que LeBron avait mené au runout des Lakers qui les a aidés à conserver une avance de 58-56 à la mi-temps.

Le jeu de LeBron, ainsi que 10 points sur le banc de Kyle Kuzma, ont aidé L.A à conserver une avance malgré un début de match 1 pour 6 pour Anthony Davis. Quant aux Nets, ils sont restés dans le match en grande partie grâce au jeu de Spencer Dinwiddie, originaire de Los Angeles, qui avait un sommet de 16 points à la mi-temps.

