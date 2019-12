LeBron James se sent «assez bien» pour jouer samedi aux Blazers

Il semble que même le pronostic de LeBron James selon lequel il a subi un revers pour le remettre là où il était la semaine dernière était un peu pessimiste, ce qui est compréhensible compte tenu de son histoire récente avec des blessures à l'aine à Noël.

En fin de compte, les Lakers ont eu de bonnes nouvelles après Noël que l'aine droite douloureuse de LeBron a bien réagi au traitement jeudi et que James voyagera avec l'équipe et devrait jouer samedi soir contre les Portland Trail Blazers, selon The Athletic’s Shams Charania.

C'est une bonne nouvelle que James se sente suffisamment bien pour jouer, mais cela doit également être mis en balance avec quelques autres facteurs. L'un est que plusieurs membres des Lakers auraient exhorté LeBron à se reposer l'aine et l'autre est qu'il aura 35 ans le 30 décembre.

James a toujours été différent en ce qui concerne le repos et cela semble être le cas à nouveau avec son dernier numéro. Néanmoins, compte tenu de l'histoire récente de LeBron et des problèmes de tissus mous pendant les vacances, les gens ne se tairont pas sur leurs préoccupations jusqu'à ce qu'il sorte et montre qu'il n'y a rien à craindre.

.