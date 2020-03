Lebron James s’exprime lors de son internement pour le coronavirus NBA

La communication avec les fans est quelque chose que les grandes stars du sport et Lebron James ça ne pouvait pas être moins. La grande star du NBA Il voulait avoir une conversation avec tous ses followers, pour laquelle il a réalisé un compte Instagram direct dans lequel il a parlé de divers problèmes. Le coronavirus a complètement modifié le calendrier de la ligue et les Lakers de Los Angeles pourraient être contrecarrés par cet arrêt sur leur chemin vers un ring qui serait le meilleur hommage possible à feu Kobe Bryant. Réflexions intéressantes faites par El Rey sur ses réseaux sociaux.

“Je ne profite de rien ces jours-ci. La situation est extrêmement grave et la santé est la chose la plus importante, nous devons tous prendre soin de nous et être avec la famille et rester en bonne santé est génial. Mais ça me manque vraiment de ne pas jouer au basket. Ça me manque de me consacrer à Ce que j’aime le plus, c’est d’aller au Staples Center et de me sentir soutenu par les fans. Cela a été un événement imprévu important parce que nous étions sur la bonne voie pour atteindre les séries éliminatoires à notre meilleur niveau. Il n’y a pas d’autre choix que de croire que cela se produira bientôt ” Lebron a assuré.

Il y avait de la place pour de belles paroles à ton ami Dwyane Wade. “J’ai beaucoup appris de lui. Il pouvait passer toute la nuit à raconter tout ce que le partage de costumes signifiait pour moi et comment il avait inspiré ma carrière. Le voir dans son rôle de père était incroyable et m’a servi d’exemple. Il a eu son premier jeune fils, sans sa carrière.” pleinement consolidé et j’étais ravi de voir comment il se souciait de lui à tout moment et comment il élevait ses enfants “, a déclaré un James qui a affirmé l’importance de continuer à ajouter des succès sportifs pour construire un héritage.

«Il y a des moments dans la vie, des jeux dans lesquels je sais que je dois donner le meilleur de moi-même car ils peuvent déterminer le succès ou l’échec. Quoi qu’il arrive, vous devez vous concentrer sur les duels que vous jugez essentiels. Un détail peut tout changer et gagner ces matchs c’est ce qui vous permet de construire un héritage pour ce sport et d’être l’histoire du basket-ball “, a-t-il assuré le 23 Los Angeles Lakers, qui caille une excellente saison à 35, avec une moyenne de 27,1 points, 7,4 rebonds et 7,4 passes décisives en 38,4 minutes de moyenne jouée par match. Lebron James offre toujours des reflets intéressants.

