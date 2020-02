Lebron James souffre d’inconfort dans l’aine et ne jouera pas contre les Warriors

Les alarmes retentissent Los Angeles Lakers percevoir Lebron James un certain inconfort dans l’aine où il a subi une blessure grave la saison dernière. Dans le duel contre les Celtics, il y a eu une action dans laquelle le roi a semblé se plaindre de cette zone et quelques jours après la rencontre, il est confirmé que la prudence est de mise car il aurait pu rechuter d’un tel inconfort après le match contre les Pélicans. On fait aveuglément confiance pour gagner des matchs sans leur présence, afin d’éviter de plus grands maux, donc ce ne sera pas le jeu du duel avant Guerriers de l’état d’or de ce soir

LeBron James (aine douloureuse) est absent pour le match de demain à Golden State.

Anthony Davis (coude gauche douloureux) est probable.

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 26 février 2020

