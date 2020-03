LeBron James sur la défense de Giannis Antetokounmpo

LOS ANGELES – Les Lakers de Los Angeles ont peut-être obtenu leur meilleure victoire de la saison vendredi soir au Staples Center avec l’équipe tirant le meilleur parti de Giannis Antetokounmpo et des Milwaukee Bucks.

L’une des principales raisons du succès des Lakers contre sans doute la meilleure équipe de la ligue était le jeu impressionnant de LeBron James. Le triple champion de la NBA a fait un show devant les fidèles des Lakers avec 37 points, un record pour l’équipe avec le meilleur record de la ligue.

Avec Anthony Davis qui a eu des ennuis très tôt dans ce match, James a dû intensifier sa défense en gardant le MVP en titre de la NBA à certains moments lors de cette confrontation entre les poids lourds des conférences. Vendredi, LeBron a évoqué la nécessité de garder l’une des couvertures les plus difficiles de la ligue.

“Mon acolyte ici [Anthony Davis], il a ramassé quelques fautes, et c’était l’occasion pour moi de relever le défi », a déclaré LeBron. «Je ne voulais pas qu’il en reçoive un autre. Même s’il a fini par en obtenir un autre de toute façon. Il suffit de relever le défi et de prendre la responsabilité sur le plan défensif. C’est à cela que tout se résumait. “

À ce stade de la saison, les Lakers ont la meilleure tête de série de la Conférence Ouest à perdre et leur meilleur joueur joue son meilleur ballon de basket de la campagne 2019-20. L’éternel All-Star a parlé de sa récente domination à l’offensive après un autre match dépassant la barre des 30 points.

“Tout dépend de la façon dont la défense me protège ou de ce que je vois tout au long du match”, a déclaré LeBron. «Je ne prédétermine jamais ce que je vais faire. Je prends les lacunes quand ils sont là. Si je reçois une double équipe, j’essaie de trouver le bon homme et de ne pas retourner le ballon et de lire et de réagir. »

Alors que les Lakers ont probablement battu la meilleure équipe de la ligue, James a expliqué ce que cela signifie d’obtenir cette victoire et ce que l’équipe peut en retirer à l’avenir.

“Nous avons appris de chaque match que nous avons joué cette année; à la fois des victoires et des pertes », a déclaré James après avoir battu les Bucks. “Vous devez avoir un état d’esprit de croissance, et vous devez être en mesure de croître en pertes et être en mesure de croître également en victoires et de voir des choses que vous auriez pu faire mieux. Des choses que vous avez bien faites que vous pouvez appliquer au prochain jeu et des choses de cette nature. C’est toujours un état d’esprit de croissance pour notre club. “