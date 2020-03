LeBron James sur les pièces animées d’Anthony Davis

LOS ANGELES – Tout au long de la carrière d’Anthony Davis dans la NBA, il a été qualifié de joueur vedette qui lutte pour rester en bonne santé. Dans sa première saison avec les Lakers de Los Angeles, cependant, il a quelque peu changé le récit en jouant 52 des 60 matchs jusqu’à présent pour le violet et l’or.

Malgré des problèmes persistants au cours de cette campagne 2019-2020, Davis a été relativement en bonne santé et performant à un niveau très élevé tous les soirs pour les Lakers. Bien qu’il ait pu rester sur le sol, LeBron James ne veut pas pour la plupart que son acolyte de superstar prenne des risques inutiles comme quand Davis a plongé dans la foule pour une balle lâche contre les 76ers de Philadelphie mardi soir.

“Je n’aime vraiment pas trop ça”, a déclaré LeBron à propos de la plongée de Davis pour les balles lâches. “Je n’ai pas besoin que mon gros gars saute par-dessus les sièges, mais la bonne chose à ce sujet [is that] nous sommes à la maison, et ils [Lakers fans] va l’attraper là-bas. Nous sommes une grande famille ici. Il continue juste à jouer comme ça. Il avait le même look à Golden State où il l’a retourné à Kuz et Kuz a obtenu le and-one puis le même genre de jeu ce soir où après avoir enregistré le jeu, j’ai pu trouver JaVale strie au milieu pour un dunk . Juste de très bons jeux, et ça commence avec AD. »

Compte tenu de l’histoire de Davis et du fait que les Lakers sont la meilleure équipe de la Conférence de l’Ouest en lice pour un titre cette saison, il est difficile de blâmer James pour sa position sur Davis plongeant dans les tribunes pour une balle lâche. Cependant, Davis a pour mission cette saison non seulement de concourir pour un titre, mais aussi d’être le joueur défensif de l’année de la NBA.

Davis a présenté un spectacle offensivement et défensivement contre les 76ers alors qu’il menait l’équipe avec 37 points tout en enregistrant quatre interceptions et deux blocs. LeBron a félicité son coéquipier pour l’effort contre Philadelphie, même si risquer une blessure en sautant dans les tribunes était un peu trop, à son avis.

“Vous devez être en forme”, a déclaré LeBron. «Vous devez être en forme depuis six ans et demi parce que nous courions, nous nous couvrions les uns les autres, nous obtenions des arrêts défensifs et nous jouions simplement avec beaucoup d’intensité et beaucoup de vitesse. Tout le monde était sur une corde. AD devenait fou. C’était amusant.”

Avec une autre victoire dans les livres pour Los Angeles, les Lakers se préparent peut-être à la séquence de deux matchs la plus difficile de la saison. Ils affronteront les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo vendredi soir au Staples Center, suivi d’une troisième confrontation très attendue avec les Clippers L.A. de Kawhi Leonard dimanche.

Ce sera deux matchs incroyablement difficiles, qui pourraient être un aperçu des finales de la NBA et de la finale de la Conférence de l’Ouest, respectivement.