LeBron James surnommé son coéquipier des Los Angeles Lakers Alex Caruso «GOAT»

Le mois dernier, LeBron James a qualifié son coéquipier Alex Caruso de «G.O.A.T» dans une histoire Instagram. Maintenant, nous avons la confirmation que James a officiellement surnommé Caruso le plus grand de tous les temps.

Dans un article écrit par Marc Stein du New York Times, Caruso explique le G.O.A.T. surnom de LeBron et comment il est devenu. Selon Alex, chaque fois qu’il voit James le roi l’appelle simplement «CHÈVRE» – et c’est arrivé au point où c’est une chose de tous les jours.

Via Marc Stein:

Le penchant de Caruso pour les dunks mémorables lui a déjà valu quelques surnoms: «Bald Mamba», «Bald Eagle» et «Carushow». Pourtant, LeBron en a ajouté un autre.

“Chaque fois que je le vois et que je dis” Hé, Bron “, il m’appelle juste G.O.A.T.”, a déclaré Caruso en riant. «Les deux premières fois, cela m’a un peu découragé. Maintenant, c’est juste une chose de tous les jours.

Caruso est actuellement sixième dans la NBA parmi les gardes sur le bulletin All-Star tout en jouant 20 minutes par nuit pour l’équipe la plus en vue de la NBA. Le favori des fans obtient en moyenne six points par concours et distribue deux passes décisives. Caruso a également été bon pour un vol par match et fournit constamment une étincelle à une équipe avec le meilleur record de la Conférence de l’Ouest.

.