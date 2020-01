LeBron James surprend les enfants au Harlem YMCA avec des abonnements à vélo

Bien que LeBron James n’ait jamais joué pour une équipe de New York, il ne fait aucun doute que le roi est le roi où qu’il soit, y compris le plus grand marché du pays. Mais mardi, avant de jouer deux matchs à New York contre les Knicks et les Nets, il ne s’agissait pas de la redevance de LeBron sur le terrain mais de sa grâce.

James a surpris un grand groupe d’adolescents au YMCA de Harlem, où ils ont reçu des abonnements d’un an pour Citi Bike. Un abonnement annuel pour Citi Bike à New York coûte 169 $, selon le site Web de l’entreprise. Citi Bike propose également des plans de 5 $ / mois pour les résidents de logements sociaux ou les bénéficiaires de prestations SNAP. Et tandis que LeBron était là pour livrer le cadeau, le cadeau lui-même a été fourni par Lyft dans le cadre de leur programme LyftUp qui est destiné à servir les adolescents des communautés dans le besoin. C’est aussi une histoire profondément personnelle à l’histoire de LeBron.

Comme beaucoup d’entre vous le savent et certains ne le savent peut-être pas, les vélos sont des outils extrêmement importants pour James. James était souvent sur un vélo quand il était jeune à Akron, comptant sur lui pour se déplacer et chaque élève de l’école «I Promise» à Akron a tous eu son propre vélo. James a dit aux enfants qu’il faisait toujours du vélo, mais pas là où quiconque dans le public peut le voir.

Les Lakers ont un dos à dos dans la ville, commençant mercredi soir au Madison Square Garden contre les Knicks avant de se rendre à Brooklyn jeudi pour une rencontre avec Kyrie Irving et les Nets.

