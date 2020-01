LeBron James (symptômes pseudo-grippaux) devrait jouer vendredi aux Mavericks

LeBron James a traversé une maladie qui l’a mis hors de combat mardi matin et alors qu’il ressent encore certains des effets des symptômes pseudo-grippaux et était limité dans la pratique de jeudi pour les Lakers, il est toujours susceptible de jouer dans un match télévisé national contre Luka Doncic.

James est considéré comme «probable» avec des symptômes pseudo-grippaux, selon Bill Oram de The Athletic. Après avoir raté le shootaround, James est revenu plus tard dans la nuit pour marquer 31 points, cinq rebonds et cinq passes décisives dans une victoire éclatante pour les Lakers. Les Lakers et essentiellement toute la NBA ont récemment été confrontés à des maladies.

James reste le leader de la NBA en passes décisives par match avec 10,8 passes décisives, un record en carrière, avec 25 points et un peu moins de huit rebonds par match. C’est une bonne nouvelle pour les Lakers qu’ils auront au moins LeBron demain contre les Mavericks, car Anthony Davis est toujours aux prises avec des douleurs résultant de sa méchante chute mardi et pourrait ne pas jouer. Dans un bon signe, Davis a pu se rendre à une projection en équipe de «Bad Boys For Life».

Les Lakers partiront plus tard ce soir pour un rapide déplacement de deux matchs à Dallas et à Oklahoma City contre deux équipes actuellement en séries éliminatoires.

