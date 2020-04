LeBron James taquine les pannes de films en direct sur Instagram de jeux classiques

Alors que la NBA reste en pause et que les gens se tournent vers les matchs classiques, comme la rediffusion hier soir des Jeux 5 et 7 des finales NBA 2016 sur ESPN. La réémission a ramené des souvenirs aux fans de basket-ball de partout qui se souviennent d’avoir regardé ces matchs en temps réel, en particulier les fans qui nourrissaient LeBron James, Kyrie Irving et Cleveland Cavaliers. Plusieurs Cavs de cette équipe ont même posté des souvenirs de ce match, car il semblait que Twitter se soit joint à eux.

Bien que LeBron n’ait pas revisité le moment avec des photos de sa mémoire, il a taquiné qu’il pourrait décomposer certains de ses meilleurs jeux et répondre à des questions à leur sujet sur Instagram Live ou peut-être le publier après le tournage, probablement via sa chaîne ou UNINTERRUPTED.

LeBron est allé en direct sur Instagram à quelques reprises déjà pendant la pause NBA, alors que James et sa famille pratiquent la distanciation sociale. Il a également montré certains de ses anciens jeux et raconté des histoires à leur sujet dans ses histoires. Mais comme il manque le jeu comme nous tous, il n’a aucun problème à revenir dans les archives de ses propres grands jeux. Heck, nous le faisons depuis quelques semaines déjà.

