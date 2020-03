LeBron James tatouage procès contre NBA 2K rejeté par le juge

Un juge a finalement autorisé les tatouages ​​de la star des Los Angeles Lakers LeBron James à être reproduits dans NBA 2k après avoir rejeté le procès.

Le procès intenté contre Take-Two Interactive en 2016 a été rejeté par la juge fédérale de Manhattan, Laura Swain, qualifiant l’utilisation de tatouages ​​trop triviale pour justifier une délibération. Solid Oak Sketches a affirmé que leur droit d’auteur avait été violé depuis que les joueurs de la NBA ont été montrés avec leurs conceptions de tatouage pour lesquelles la société détient des licences.

Parmi les tatouages ​​de James inclus dans le procès figuraient ceux nommés «Portrait d’enfant», «330 et flammes» et «Script avec un parchemin, des nuages ​​et des colombes».

Citant une analyse d’experts, le juge Swain a noté que “seulement 0,000286% à 0,000431% des données de jeu NBA 2K sont consacrées aux tatouages”, qui étaient la plupart du temps obscurcis pendant le jeu. Swain a démenti l’argument de Take-Two selon lequel les tatouages ​​étaient utilisés à bon escient car ils n’étaient plus les créations des artistes mais faisaient désormais partie de la ressemblance des joueurs.

“Les tatouages ​​n’apparaissent que sur les joueurs sur lesquels ils sont encrés, ce qui n’est que trois des 400 joueurs disponibles”, a écrit le juge Swain. “Le dossier factuel incontesté montre qu’il est peu probable que le jeu moyen inclue les joueurs avec les tatouages ​​et que, même lorsque ces joueurs sont inclus, l’affichage des tatouages ​​est petit et indistinct, apparaissant comme des caractéristiques visuelles se déplaçant rapidement de figures se déplaçant rapidement dans groupes de figures de joueurs. De plus, les tatouages ​​ne figurent sur aucun des supports marketing du jeu. “

D’autres tatouages ​​d’autres joueurs ont également été inclus, comme un tatouage «Wizard» sur l’ancienne star de l’avant de la NBA Kenyon Martin et «Basketball with Stars and Script» sur le gardien des Milwaukee Bucks Eric Bledsoe.