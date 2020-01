LeBron James triple-double mène les Lakers devant les non-conformistes sans Anthony Davis

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Mavericks de Dallas de façon convaincante, 129-114.

Avec Anthony Davis mis à l’écart pour le match, Kyle Kuzma a pris le départ et a renversé sa première tentative de trois points de la nuit pour aider à donner aux Lakers la première avance. Pendant ce temps, LeBron James était agressif pour atteindre la jante, intimidant les Mavericks et marquant plusieurs lay-ups.

Los Angeles a continué à bien marquer le ballon, obtenant une belle apparence à la fois dans la peinture et le long du périmètre, ce qui leur a permis de prendre une avance à deux chiffres. Alex Caruso a fourni une étincelle majeure pour clore le trimestre, gagnant une chance et une et vole une passe entrante pour aider les Lakers à entrer dans le deuxième quart-temps 45-27.

Dwight Howard et James ont maintenu l’élan pour les Lakers pour commencer la période, profitant de leur taille à l’intérieur contre la formation sous-dimensionnée des Mavericks. Cependant, Dallas a commencé à réduire son avance à Los Angeles avec James hors du banc, poursuivant sa course 9-0 grâce à un bon tir de Seth Curry.

Le rythme du jeu s’est ralenti, les deux équipes se sont retrouvées dans le bonus, mais les Mavericks n’ont pas été en mesure de capitaliser car Luka Doncic a manqué de manière inhabituelle des lancers francs. Kuzma et James ont continué d’attaquer Dallas à l’intérieur et les Lakers sont entrés en mi-temps avec une fiche de 79-58.

Les Lakers ont connu un départ relativement lent vers le troisième, laissant les Mavericks marquer quelques paniers faciles tandis que les centres se sont retrouvés en grande difficulté. Sans aucune taille à l’intérieur de la peinture pour Los Angeles, Dallas a cherché à attaquer la jante avec Doncic en tête de la charge.

L’absence de McGee et Howard a été cruellement manquée car les Mavericks ont pu effectuer une course de 10-2, générant une belle apparence et forçant la défense des Lakers à se démener. Malgré le fait que Dallas joue avec plus d’énergie et de verve, la petite balle de Los Angeles a pu temporairement les ralentir et l’équipe est entrée dans le dernier quart avec une avance de 99-86.

James est retourné au sol pour commencer le quatrième et a immédiatement repris le travail, forant un trois et tirant une faute de tir pour repousser l’avance des Lakers à 20. La défense de Los Angeles s’en est nourrie, semblant beaucoup plus active sur les rotations et les concours le long de la périmètre.

Los Angeles restant petit, Dallas a continué à attaquer la peinture mais Rajon Rondo a réussi à les tenir à distance avec des buts sur le terrain en temps opportun. Les Mavericks ont finalement renoncé au drapeau blanc au milieu du quart et ont vidé leur banc, permettant au violet et à l’or de repartir avec la victoire.