LeBron James va commencer un voyage sur la route de trois matchs

Les Lakers de Los Angeles seront privés de LeBron James alors qu’ils affrontent les Golden State Warriors pour commencer un road trip de trois matchs.

Après le match des Warriors, les Lakers affronteront les Grizzlies de Memphis et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans une situation consécutive. Mais d’abord, ils affronteront l’équipe avec le pire record de la NBA, qui continue de se passer de ses meilleurs joueurs.

Stephen Curry devrait revenir dans la formation dès le 1er mars, mais sera opposé aux Lakers. Les Warriors ont perdu sept matchs de suite, ce qui comprend une défaite contre les Lakers avant la pause des étoiles de la NBA en 2020 et cinq pertes à deux chiffres. Le pire d’entre eux étant une perte de 41 points contre les Brooklyn Nets et une perte de 30 points contre les Houston Rockets.

Les Warriors comptaient sur un certain nombre de recrues et de joueurs de niveau G-League et les résultats l’ont montré. Curry et Klay Thompson ont été absents toute ou presque toute la saison, tandis que Draymond Green a été dans et hors de la programmation.

Les Lakers – d’autre part – seront sans James. Ils ont remporté sept matchs consécutifs et mettront cela en jeu sans leur meilleur joueur. Le plus récent d’entre eux est une grande victoire contre Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans où James a perdu 40 points et Alex Caruso a continué son jeu solide en quelques minutes.

Bien qu’apparemment dépourvus de sens à la surface en raison de l’adversaire, ces jeux sont en fait importants lorsque l’on envisage de semer. Les Lakers détiennent actuellement une avance de cinq matchs au sommet de la Conférence Ouest, et assurer des victoires contre des adversaires moindres leur permet d’avoir un coussin plus grand lorsque le calendrier devient plus difficile.

Après le voyage sur la route, les Lakers subiront une séquence de huit matchs absolument brutale au cours de laquelle ils affronteront les Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Denver Nuggets et Utah Jazz. Construire une avance aussi importante que possible avant cela est vital pour garantir aux Lakers un avantage sur le terrain tout au long de la Conférence de l’Ouest.

Les Lakers ont eu tendance contre les mauvaises équipes à être paresseux et à forcer James et Anthony Davis à jouer des minutes importantes. Être sans James ne fait qu’accentuer ce problème. Espérons que Davis et sa compagnie pourront décider de celui-ci assez tôt pour donner aux meilleurs joueurs de l’équipe un peu de repos avant de s’engager sur une route consécutive.

Los Angeles Lakers (44-12) contre Golden State Warriors (12-46)

19 h 30 PT, 26 février 2020

Chase Center, San Francisco, Californie

TV: TNT, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: Rajon Rondo

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Dwight Howard, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Markieff Morris

Projected Warriors – Composition de départ:

PG: Jordan Poole

SG: Damion Lee

SF: Andrew Wiggins

PF: Eric Paschall

C: Marquese Chriss

Réserves clés: Ky Bowman, Kevon Looney, Dragan Bender