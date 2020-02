LeBron James voit les chances de MVP s’améliorer légèrement, toujours derrière Giannis

Alors que LeBron James et ses Lakers de Los Angeles continuent de s’affirmer au sommet du classement de la Conférence de l’Ouest et que d’autres prétendants MVP ont été assaillis par une blessure ou une chute de tir, LeBron est au-dessus des autres en tant que joueur avec les meilleures chances de garder Giannis Antetokounmpo de Milwaukee d’un deuxième MVP consécutif NBA.

Selon de nouvelles cotes des gens de BetOnline.Ag, LeBron a réduit l’écart entre lui et Antetokounmpo tandis que James Harden de Houston et Luka Doncic de Dallas ont vu leur candidature s’estomper un peu récemment. Le plus gros moteur autre que LeBron est Damian Lillard, qui est passé de la planche à 18-1.

Giannis Antetokounmpo 2/3 1/3

LeBron James 8/1 5/1

James Harden 5/1 6/1

Luka Doncic 5/1 6/1

Anthony Davis 9/1 18/1

Damian Lillard Off the Board 18/1

Kawhi Leonard 33/1 33/1

LeBron a dirigé la NBA en passes décisives toute la saison et a assumé un rôle de leader pour les Lakers toute la saison. Le leadership de LeBron est devenu encore plus important ces dernières semaines après avoir décidé de diriger la Nation des Lakers à la suite de la tragédie de la mort de Kobe Bryant, de sa fille Gigi et de sept autres personnes.

