LeBron jouera, Caruso pour Danny Green (sortie)

LeBron James est de retour. Après une absence d’un match lors de la victoire éclatante de jeudi soir contre la pire équipe de la ligue à Golden State, James reviendra dans l’alignement des Los Angeles Lakers alors qu’ils poursuivent un road trip de trois matchs samedi soir contre les Grizzlies de Memphis. Et tandis que le retour de LeBron améliore les chances des Lakers, il y a de fortes chances qu’un autre changement dans la composition génère un peu plus de buzz. En plus du retour de LeBron, Alex Caruso partira à la place d’un Danny Green inactif pour les Lakers contre les Grizzlies, selon Brad Turner du Los Angeles Times.

Jusqu’à présent cette saison, la combinaison de LeBron James et Alex Caruso a été mortelle ensemble. Les Lakers ont une cote nette de +24,7 lorsque James et Caruso se partagent le terrain, qui a totalisé plus de 445 minutes en 50 matchs. Évidemment, les Lakers ont été formidables toute la saison, mais il sera intéressant de voir si l’incroyable succès des Lakers avec LeBron et Caruso se poursuivra alors que Caruso est propulsé dans un rôle de départ.

