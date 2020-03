LeBron parmi les plus grands joueurs plus âgés pour enregistrer un triple double de 30 points

Le triple-double est essentiellement synonyme d’une poignée de légendes de la NBA et du futur Hall of Famers.

Oscar Robertson, Russell Westbrook, LeBron James et Magic Johnson – ce ne sont que quelques joueurs qui viennent facilement à l’esprit lorsque des triples doubles sont mentionnés.

Ce qui rend James, 35 ans, spécial, c’est qu’il gagne toujours des triples doubles pendant la moitié arrière de sa carrière. Selon Justin Kubatko de Stat Muse, James est l’un des joueurs les plus âgés à avoir réalisé un triple double de 30 points, rejoignant Larry Bird et feu Kobe Bryant.

En plus de cela, James en a trois cette année civile, avec un chacun en janvier, février et mars. Il a décroché son 13e triple-double de la saison dimanche dans la victoire des Lakers de Los Angeles contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

James a marqué un sommet de 34 points, a capté 12 rebonds et récolté 13 passes décisives. Selon Basketball Reference, les Lakers ont désormais 11-2 quand il enregistre un triple-double.

En tant que l’un des joueurs les plus polyvalents de tous les temps, James Prime a été marqué par la longévité. Cette saison, il est 11e en points par match et premier en passes décisives. Le plus bas qu’il a classé en points par match est le 13e, ce qui était sa saison recrue. Le plus bas classement de passes décisives par match a été le 15e au cours de la saison 2006-07.

James est classé premier parmi les joueurs actifs pour les points et est classé deuxième parmi les joueurs actifs pour les passes derrière Chris Paul.

Si James peut continuer d’élever son équipe, les Lakers seront difficiles à affronter en séries éliminatoires. Les Lakers affronteront les 76ers de Philadelphie mardi au Staples Center, avec un pourboire fixé à 22 h. EST.

